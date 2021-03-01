Луганская филармония приглашает на концерт к Международному дню смеха

Луганская академическая филармония приглашает жителей и гостей столицы Республики на концертную программу "Смеяться, право, не грешно", посвященную Международному дню смеха. Об этом сообщил отдел информационной политики и рекламы учреждения культуры."Артисты Луганской академической филармонии в Международный день смеха представят концертную программу "Смеяться, право, не грешно", в которую войдут классические произведения, фольклорные композиции, хореографические постановки", – говорится в сообщении.Концерт состоится"В день, когда чувство юмора преобладает над серой обыденностью, мы подарим зрителям особенный концерт, который будет наполнен музыкальными шутками, искрометным юмором и хорошим настроением. Предлагаем нашим зрителям на время концерта стряхнуть с плеч бесконечные заботы, повеселиться и отдохнуть", – отметила автор программы, режиссер филармонии Надежда Пшевротская.29 марта — Луганск