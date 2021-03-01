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Луганская филармония приглашает на концерт к Международному дню смеха

root Сегодня, 14:0042Новости
Луганская филармония приглашает на концерт к Международному дню смеха
Луганская филармония приглашает на концерт к Международному дню смеха


Луганская академическая филармония приглашает жителей и гостей столицы Республики на концертную программу "Смеяться, право, не грешно", посвященную Международному дню смеха. Об этом сообщил отдел информационной политики и рекламы учреждения культуры.
"Артисты Луганской академической филармонии в Международный день смеха представят концертную программу "Смеяться, право, не грешно", в которую войдут классические произведения, фольклорные композиции, хореографические постановки", – говорится в сообщении.
Концерт состоится 1 апреля, начало - в 17:00.
"В день, когда чувство юмора преобладает над серой обыденностью, мы подарим зрителям особенный концерт, который будет наполнен музыкальными шутками, искрометным юмором и хорошим настроением. Предлагаем нашим зрителям на время концерта стряхнуть с плеч бесконечные заботы, повеселиться и отдохнуть", – отметила автор программы, режиссер филармонии Надежда Пшевротская.
29 марта — Луганск

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