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Прокуратура Кировска способствовала погашению предприятиями более 2,5 млн руб. долга

Sergey Сегодня, 14:0040Новости
Прокуратура Кировска способствовала погашению предприятиями более 2,5 млн руб. долга
Кировская прокуратура способствовала погашению рядом предприятий города более 2,5 млн руб. долга, в том числе по заработной плате и единому социальному взносу. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
Прокуратура Кировска за два месяца 2021 года в ходе проверок установила, что предприятия имеют задолженность по заработной плате и отчислениям налоговых платежей. В адрес руководителей предприятий было внесено восемь документ прокурорского реагирования.
"По результатам рассмотрения (документов) погашена задолженность по заработной плате в сумме 2 миллиона рублей, а также задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме 250 тысяч рублей, в бюджет Республики поступило 270 тысяч рублей, конституционные права работников предприятий восстановлены в полном объеме", - говорится в сообщении.
Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники ведомства в 2020 году способствовали выплате долга по зарплате на 1,6 млрд руб. Кроме того, органы прокуратуры Республики в 2020 году поспособствовали возмещению почти 2,5 млрд руб. ущерба в различных сферах деятельности и более 12 млн руб. ущерба по обращениям, поступившим от жителей и юридических лиц ЛНР.
29 марта — Луганск

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