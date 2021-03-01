Прокуратура Кировска способствовала погашению предприятиями более 2,5 млн руб. долга

Кировская прокуратура способствовала погашению рядом предприятий города более 2,5 млн руб. долга, в том числе по заработной плате и единому социальному взносу. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Прокуратура Кировска за два месяца 2021 года в ходе проверок установила, что предприятия имеют задолженность по заработной плате и отчислениям налоговых платежей. В адрес руководителей предприятий было внесено восемь документ прокурорского реагирования.

"По результатам рассмотрения (документов) погашена задолженность по заработной плате в сумме 2 миллиона рублей, а также задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме 250 тысяч рублей, в бюджет Республики поступило 270 тысяч рублей, конституционные права работников предприятий восстановлены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники ведомства в 2020 году способствовали выплате долга по зарплате на 1,6 млрд руб. Кроме того, органы прокуратуры Республики в 2020 году поспособствовали возмещению почти 2,5 млрд руб. ущерба в различных сферах деятельности и более 12 млн руб. ущерба по обращениям, поступившим от жителей и юридических лиц ЛНР.

29 марта — Луганск