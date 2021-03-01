Специалисты ЭЛУА за неделю убрали с дорог Луганска около 700 т мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) за минувшую неделю вывезли с автомагистралей Луганска почти 700 тонн мусора. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

"За неделю вывезли с городских дорог 696 тонн смета и мусора. Кроме того, осуществили ремонт дорог вырубкой на десяти улицах Луганска", – сказал он.

Бабенко добавил, что специалисты предприятия промыли 565 м ливневой канализации и очистили от наледи 32 решетки колодцев.

"Также отремонтировали 24 светофорных объекта и заменили в них 98 ламп", – отметил начальник предприятия.

29 марта — Луганск