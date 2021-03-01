Мэрия Луганска приглашает луганчан на общегородской субботник 2 апреля.
Администрация Луганска приглашает жителей принять участие в экологической акции по благоустройству территории города 2 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.
«Администрация Луганска приглашает жителей города присоединиться к общегородскому мероприятию по благоустройству, которое состоится 2 апреля«, — говорится в сообщении.
К участию в субботнике приглашаются коллективы учреждений и предприятий, органы самоорганизации населения, жилищно-строительные кооперативы, объединения совладельцев многоквартирных домов и все неравнодушные жители Луганска.
Начало субботника — в 9:00. Удобный город - Сегодня, 14:15 118
«Администрация Луганска приглашает жителей города присоединиться к общегородскому мероприятию по благоустройству, которое состоится 2 апреля«, — говорится в сообщении.
К участию в субботнике приглашаются коллективы учреждений и предприятий, органы самоорганизации населения, жилищно-строительные кооперативы, объединения совладельцев многоквартирных домов и все неравнодушные жители Луганска.
Начало субботника — в 9:00. Удобный город - Сегодня, 14:15 118
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