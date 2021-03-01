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Чтобы сделать бесплатный тест на КПВВ «Станица Луганская» нужно заплатить 300 гривен.

robot Сегодня, 15:0034Новости
Чтобы сделать бесплатный тест на КПВВ «Станица Луганская» нужно заплатить 300 гривен.
Широко разрекламированное украинскими СМИ бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 на пункте пропуска в Станице Луганской остается не доступным для большинства желающих получить эту услугу.
Хотя на самом КПВВ по-прежнему нет никаких указателей или стендов с информацией о месте и условиях бесплатного тестирования, люди самостоятельно находят вагончик, где его делают.
Как пишут очевидцы в телеграм-чате «Домой в Луганск. Пути решения», возле этого вагончика всегда огромная очередь. Экспресс-лаборатория работает с 8 до 15 часов. За это время медики успевают сделать около 40 тестов. Хотя результат тестирование готов через 15 минут, чтобы сделать сам тест люди стоят около 4-х часов в очереди.

«Только можно весь день стоять в очереди за бесплатным тестом. Если, конечно, нет навыков рукопашного боя», — шутят луганчане в телеграм-чате.
«Можно простоять весь день и не сделать, не хватает тестов на всех желающих», — пишет другой очевидец.
В лаборатории работает один врач и один лаборант, максимально в час у них получается обслужить не более 8 человек. Тестов может и хватает, но явно не хватает рук и времени, чтобы сделать тесты всем желающим.

Но, где есть очередь, там всегда (по крайней мере на КПВВ у Станицы) появляются люди продающие места в этой очереди. Уже есть «дельцы», которые предлагают сделать бесплатный тест без долгого ожидания и всего за 300 гривен. Об этом написала в телеграм-чате жительница Луганска.
«Я узнала — 300 грн. Сказал всех разгонит и точно я пройду. Все схвачено, одним словом. По голосу сразу слышно — местный. Молодцы в принципе все. Где есть спрос — будет предложение! Если бы не платили сами же! А так..», — рассказала луганчанка.

Ранее журналисты информировал, о том, как отвратительно организована работа бесплатной экспресс-лаборатории.
Экономика - Сегодня, 14:42 54

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