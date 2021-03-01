Коммунальщики Луганска за неделю убрали почти 9,9 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Луганский центр утилизации отходов" (ЛЦУО) за минувшую неделю вывезли с территории столицы Республики почти 9,9 тыс. куб. м мусора. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"За прошлую неделю от многоквартирного жилья вывезли 6 471 кубический метр мусора, от частного сектора – 2 959 кубов", – рассказал он.

Специалисты ЛЦУО также ликвидировали 441 куб. м микросвалок на территории Луганска.

"Кроме того, продолжаем работу с предпринимателями по сбору картона", – добавил Чепеленко.

29 марта — Луганск