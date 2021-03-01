Профсоюз угольщиков инициировал создание музея шахтерской славы "Краснодонугля"

Краснодонская территориальная организация профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) ЛНР инициировала создание музея шахтерской славы "Краснодонугля". Об этом сообщили в Федерации профсоюзов Республики."По инициативе президиума Краснодонской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР принято решение о создании в Краснодоне музея шахтерской славы "Краснодонугля". В настоящее время начат сбор экспонатов для будущего музея", – говорится в сообщении.Председатель Краснодонской территориальной организации ПРУП Николай Работин отметил, что в настоящее время существуют "небольшой музей на шахте "Самсоновская-Западная", однако из-за удаленности предприятия он мало посещаем", а также "есть небольшая экспозиция об открытии углей на Краснодонщине в музее "Молодая гвардия"."Мы же выступили с инициативой создать в административном здании шахтоуправления "Краснодонское" музей шахтерской славы "Краснодонугля", в котором будет и история открытия углей, и развитие угольного предприятия, и люди, которые в разные годы доблестно там трудились, внеся весомый вклад в развитие угольной промышленности", – рассказал Работин.Он добавил, что в экспозиции музея планируется создание раздела досуга работников угольного предприятия, поскольку среди горняков "немало талантливых спортсменов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства"."Предложение профсоюзов нашло поддержку у директора шахтоуправления "Краснодонское" Юрия Крыжановского, и уже сейчас начинается кропотливая работа по сбору экспонатов для будущего музея", – отметил Работин.Он обратился ко всем жителям Краснодона и Краснодонского района с просьбой помочь общественникам в сборе экспонатов."Отдельно мы обращаемся к старожилам, которые работали на шахтах в разные годы. Для нас важно все: от воспоминаний и фотографий до коногонок и касок разных лет. Наши сотрудники сами выедут на место, пообщаются с теми, кому есть, что рассказать. Если в ваших домашних коллекциях есть то, что может стать экспонатом музея, мы будем очень благодарны всем, кто откликнется. Это может быть сувенирная продукция, инструменты (кирки, лопаты) прежних лет, каски или коногонки, приборы – все, что связано с работой шахт", – пояснил профсоюзный лидер.За дополнительной информацией можно обращаться в организационный отдел Краснодонской территориальной организации ПРУП или в профсоюзные комитеты шахт, а также по телефонам:или по электронному адресу: oksanagrinichenko@mail.ru .29 марта — Луганск