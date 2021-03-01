"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 29 марта из-за ремонтов
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 29 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы 50 лет Образования СССР, 19 Линия, Челюскинцев, Матросова, Молодой гвардии, Советская (частично), Шелкового;
Жовтневый район: улицы Плеханова, Академгородок;
Каменнобродский район: улицы 3-я Строительная, 1-я Строительная, Урицкого, переулок 1-й Ленинский;
Артемовский район: улица Франко; поселок Екатериновка, улица Центральная;
Краснодонский район: поселок городского типа (пгт) Энгельсово, улицы Маяковского, Карла Маркса; Краснодон, улица Чехова;
Лутугинский район: пгт Юрьевка, улицы Шевченко, Проездная, Новая; пгт Георгиевка, улица Щорса;
Славяносербский район: пгт Славяносербск, улица Горького; поселок Металлист, улица Стадионная;
Ровеньки: улица Коммунистическая, Дарьевский магистральный водовод;
Свердловск: пгт Комсомольский, улицы Победы, Кирова, Восточная;
Алчевск: улицы Менделеева, Куйбышева;
Перевальский район: Перевальск, улицы Воронежская, Краматорская, Ужгородская;
Кировск: пгт Донецкий, улицы Димитрова, Степная, Московская;
Брянка: улицы Короленко, Белорусская, Воронежская, переулок Короленко;
Стаханов: улицы 1-я Полярная, Достоевского, Цимлянская, переулки 2-й Полярный, Кубанский; Алмазная, проспект Красный Металлист; Ирмино, улица Балтийская;
Первомайск: улицы Матросова, Строительная, Пугачева, Рабочая, Школьная;
Антрацит: улицы Курчатова, Урожайная;
Красный Луч: улицы 40 лет ВЛКСМ, Комарова, Дунаевского, Плеханова.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".
29 марта — Луганск
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы 50 лет Образования СССР, 19 Линия, Челюскинцев, Матросова, Молодой гвардии, Советская (частично), Шелкового;
Жовтневый район: улицы Плеханова, Академгородок;
Каменнобродский район: улицы 3-я Строительная, 1-я Строительная, Урицкого, переулок 1-й Ленинский;
Артемовский район: улица Франко; поселок Екатериновка, улица Центральная;
Краснодонский район: поселок городского типа (пгт) Энгельсово, улицы Маяковского, Карла Маркса; Краснодон, улица Чехова;
Лутугинский район: пгт Юрьевка, улицы Шевченко, Проездная, Новая; пгт Георгиевка, улица Щорса;
Славяносербский район: пгт Славяносербск, улица Горького; поселок Металлист, улица Стадионная;
Ровеньки: улица Коммунистическая, Дарьевский магистральный водовод;
Свердловск: пгт Комсомольский, улицы Победы, Кирова, Восточная;
Алчевск: улицы Менделеева, Куйбышева;
Перевальский район: Перевальск, улицы Воронежская, Краматорская, Ужгородская;
Кировск: пгт Донецкий, улицы Димитрова, Степная, Московская;
Брянка: улицы Короленко, Белорусская, Воронежская, переулок Короленко;
Стаханов: улицы 1-я Полярная, Достоевского, Цимлянская, переулки 2-й Полярный, Кубанский; Алмазная, проспект Красный Металлист; Ирмино, улица Балтийская;
Первомайск: улицы Матросова, Строительная, Пугачева, Рабочая, Школьная;
Антрацит: улицы Курчатова, Урожайная;
Красный Луч: улицы 40 лет ВЛКСМ, Комарова, Дунаевского, Плеханова.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".
29 марта — Луганск
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