Неудобный Путин. Равнодушие президента России задело Запад и Канаду

«Я уверен, что Путин несет ответственность за разные ужасные вещи, потому что его поведение продолжает это демонстрировать», — сказал он.



«Его не особенно интересует, что думает о нем западный мир или Канада», — добавил Трюдо.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Владимира Путина не интересует мнение Запада о нем. В своих высказываниях о российском лидере он был дипломатичнее Байдена. По словам экспертов, Трюдо подтвердил: Путин пугает Запад и является для них неудобным политиком.В интервью для радиостанции SiriusXM Трюдо прокомментировал высказывания Байдена по поводу Путина.Однако он не стал заходить так далеко, как президент США Джо Байден, который назвал российского лидера «убийцей». Трюдо подчеркнул, что у него нет информации по этому поводу, чтобы делать подобные заявления.Премьер-министр также заявил, что за время редких встреч с Путиным на международных форумах за последние пять лет у него сложилось такое впечатление, что «он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно, в любой момент».Политолог Эндрю Корыбко отметил в разговоре с «360», что Трюдо действительно был гораздо дипломатичнее Байдена. Возможно, это связано с тем, что канадский премьер пытается надавить на Китай, а не на Россию. Это показывает небольшую разницу в политике Канады и США сейчас.Депутат бундестага Вальдемар Гердт же считает, что сыграл роль и возраст канадского премьера.«Трюдо, в отличие от Байдена, намного моложе. И я думаю, что он понимает, что ему, возможно, придется некоторое время работать и общаться с представителем такой огромной страны, как Россия. Поэтому он выбрал более дипломатичный посыл», — сказал немецкий депутат.Политический обозреватель Наталия Елисеева посчитала, что Трюдо был аккуратен в своих словах, потому что говорил и с позиции премьер-министра, и с позиции человека, понимающего, что за свои слова придется нести ответственность.При этом нельзя сказать, что высказывания по тону сильно отличались от Байдена. Трюдо все равно попытался изобразить Владимира Путина в негативном и устрашающем ключе. По словам политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, это неудивительно, ведь Канада всегда была «комнатной болонкой США» — то есть во всех отношениях она повторяет действия соседа.Елисеева предложила обратить внимание на тезис о том, что Путина не интересует мнение Запада. Во-первых, почему его это вообще должно волновать? Россия — суверенное государство, действующее в своих интересах. И интересы Запада в эту концепцию не вписываются.Во-вторых, своими словами Трюдо подтвердил тезис о том, что Путин неудобен Западу.«Они привыкли, что ряд стран учитывает интересы непосредственно США, некоторых ключевых стран ЕС и той же Канады. Россия в эту сложившуюся парадигму не вписывается. Поэтому Путин всегда для них будет неудобным», — отметила политолог.По мнению Гердта, западные страны мечтают увидеть российского президента зависимым от их мнения. Но он ставит интересы своей страны и своего народа выше «идеологических мультиглобальных толерастических идей, которыми живет западный мир, в том числе и Канада».«Он независимый человек и гордый патриот. Путин не станет поддаваться иностранному давлению только для того, чтобы заслужить фальшивые аплодисменты со стороны других стран, когда это может поставить под угрозу интересы его родины», — заключил Корыбко.Этим и вызваны постоянные попытки демонизировать образ Путина. Если он отказывается прогибаться сам, то лидеры пытаются выставить его всемирным злом в глазах общественности. Обвинения, санкции и постоянное давление — все это делается с целью сломить независимость России.Ордуханян подчеркнул, что эти попытки не увенчаются успехом. У России немного иной масштаб и ореол обитания, а потому на такие выкрики она внимания не обращает. Существует всего несколько стран, к чьим высказываниям России стоит прислушиваться, и Канада в их число не входит.«Китай, Индия, Иран, по всей видимости Турция, Германия и Италия — это группа стран, с которой мы работаем. Мы общаемся с теми, с кем можно вести диалог. У нас с Турцией по многим вопросам не совпадают взгляды, но у нас есть диалог», — сказал собеседник «360».Еще России приходится обращать внимание на США, потому что это ее геополитический противник.Политолог заключил, что на Западе Путина и Россию боятся, и это хорошо. Элита боится - простые люди уважают.источник