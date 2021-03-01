В Донецке за 150 тысяч рублей предложили оформить украинскую пенсию
В Донецке задержан аферист, который в соцсетях предлагал содействие в оформлении и переоформлении украинской пенсии. Об этом сообщает пресс-служба местного МВД.
Так, жительница Кировского района города сообщила, что малознакомый мужчина получил от нее 150 тыс. руб. за помощь в оформлении пенсии на территории Украины и не выполнил своих обещаний. Подозреваемый был задержан.
«Мужчина сознался, что не собирался выполнять взятые на себя обязательства» — говорится в сообщении.
Фигуранту грозит до 5 лет заключения. Новости Донецка - Сегодня, 18:32 122
Так, жительница Кировского района города сообщила, что малознакомый мужчина получил от нее 150 тыс. руб. за помощь в оформлении пенсии на территории Украины и не выполнил своих обещаний. Подозреваемый был задержан.
«Мужчина сознался, что не собирался выполнять взятые на себя обязательства» — говорится в сообщении.
Фигуранту грозит до 5 лет заключения. Новости Донецка - Сегодня, 18:32 122
Метки: {keywords}