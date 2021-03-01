В Донецке повысят тарифы на проезд
С 1 апреля в Донецке повышается тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском и междугородном транспорте. Об этом заявили в Донецкой службе по тарифам.
Проезд в городском транспорте подорожает на 4 рубля, а в междугороднем — на 30%.
Такое же распоряжение появилось на сайте городской администрации Харцызска.
Также, по предварительной информации, в октябре-ноябре цена проезда увеличится еще на столько же (сейчас — 10-11 рублей.) В трамваях и троллейбусах также ожидается повышение на 2 рубля. Новости Донецка - Сегодня, 18:31 123
Проезд в городском транспорте подорожает на 4 рубля, а в междугороднем — на 30%.
Такое же распоряжение появилось на сайте городской администрации Харцызска.
Также, по предварительной информации, в октябре-ноябре цена проезда увеличится еще на столько же (сейчас — 10-11 рублей.) В трамваях и троллейбусах также ожидается повышение на 2 рубля. Новости Донецка - Сегодня, 18:31 123
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