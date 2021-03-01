Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Луганские гимнастки привезли 12 медалей с первенства из России

verter Вчера, 19:3049Новости
Луганские гимнастки привезли 12 медалей с первенства из России
Подопечные Луганского учебно-воспитательного объединения «Академия детства» завоевали 12 медалей на открытом первенстве по художественной гимнастике «Аксинья» в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи.
«В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменок из Луганска, Ростова-на-Дону, Аксая, Воронежа, Рязани и Волгограда. От Луганска выступали 19 человек, которые достойно представили Луганскую Народную Республику на турнире, завоевав призовые места», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по итогам турнира серебряными призерами в своих возрастных категориях стали Анастасия Демченко, Ника Данильченко, Мария Милевская, Дарья Савустьян, Николина Святоха, София Кляхина, Мария Сиянко, Мария Пехова, Эвелина Жукова и Майя Цеповская.
«Бронзу завоевали Вероника Козлова и Мария Чаус», — проинформировали там, подчеркнув, что призеры были награждены медалями и грамотами.
Наши чемпионы - Сегодня, 18:16 134

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: