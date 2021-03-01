Тихановская стала фигуранткой уголовного дела о подготовке к совершению терактов в Беларуси

Стало известно о том, что белорусская генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. На данный момент Тихановская, ранее объявившая себя «национальным лидером Беларуси», проживает в Литве, откуда ведёт откровенную антибелорусскую деятельность.Как стало известно, Генпрокуратура РБ возбудила в отношении Светланы Тихановской дело, обвинив её в подготовке к террористических актов. Информация опубликована на ведомственном портале.По заявлению ГП РБ, возбуждено уголовное дело на основании данных, которые предоставлены МВД и КГБ Белоруссии. Помимо Тихановской фигурантами дела являются также представители так называемой инициативы BYPOL. Применяемая статья – 289 УК РБ – подготовка теракта в составе организованной группы.Генпрокурор РБ Андрей Швед лично прокомментировал ситуацию. По его словам, фигуранты готовили серию подрывов и поджогов в Минске и других городах республики. Сообщается о задержании с поличным белорусского гражданина по фамилии Малейчук, который, как утверждается, дал признательные показания и назвал организаторов и других участников террористической деятельности.Андрей Швед:Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры для того, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности.Ранее Светлана Тихановская призывала Запад консолидировать усилия и ввести против Беларуси коллективные санкции. По её словам, это поможет "сбросить режим Лукашенко".источник