Китайцы ставят на колени европейский бизнес. Пекин объявил бойкот крупнейшим брендам

Китайское общество всегда славилось своей организованностью и сплоченностью. Партия приказала бороться с ковидом, общество ответило «ЕСТЬ» и победило болезнь быстрее всех.Решив жестко наказать европейцев за введенные санкции, Китай ,как крупнейших потребитель европейских товаров, в одночасье объявил им байкот.Напомним, компания H&M заявила, что намерена прекратить закупать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района, аргументировав свое решение определенными трудностями принудительной трудовой деятельности в регионе.В итоге против H&M ополчились как китайские пользователи, так и компании КНР. Отмечается, что в настоящий момент китайские поисковики не выдают никаких результатов при введении запроса H&M или HM, аналогичная ситуация наблюдается на торговой площадке JD.com.Помимо этого фирменное приложение H&M исчезло из китайских смартфонов таких известных брендов, как Xaiomi, Huawei и Vivo.Согласно последней информации агентства Reuters, пользователи соцсетей КНР призывают отказываться от мировых брендов одежды, таких как, H&M, Nike и Adidas, переставших закупать синьцзянский хлопок для своих производств.Представители Коммунистического союза молодежи Китая в блоге организации в соцсети Weibo опубликовали скриншоты заявлений H&M и Nike с комментарием: «Распространяют слухи, чтобы бойкотировать синьцзянский хлопок, но при этом хотят делать деньги в Китае? Размечтались!»Китай, в отличии от Росси, не стесняясь бьёт по самым чувствительным местам Евросоюза. Никаких предупреждений и выражения озабоченности, никаких уговоров и деклараций о намерениях, молча и жестко прикрыл основные бренды, которые зарабатывали миллиарды евро и долларов на торговле с Китаем.В отличие от российских актеров, все топовые киноактеры Китая моментально расторгли контракты на рекламу одежды европейских брендов.Удары из Поднебесной по европейскому бизнесу сыплется один за другим, потери компаний старого света уже исчисляются сотнями миллионов евро и это только начало.источник