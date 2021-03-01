Синоптики прогнозируют днем 30 марта в ЛНР до 9 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 30 марта будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 9 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 29 марта до 21:00 30 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 4-9 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1-3 градуса, днем – плюс 6-8 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается ноль – 2 градуса ниже нуля и 5-7 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля до 2 градусов ниже нуля ночью и от 7 до 9 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 30 марта метеорологи отмечали в 1875 и 2005 годах – минус 10,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1983 году и составляла плюс 20,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 30 марта – 05:36, время захода – 19:23. Продолжительность светового дня составит 13 часов 47 минут.

По предварительному прогнозу, 31 марта – 1 апреля влияние на погоду окажет поле повышенного давления, осадков не ожидается, температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

29 марта — Луганск