Под Лутугино финансовая полиция изъяла сигареты на 1,2 млн рублей и два автомобиля. ФОТО



«На автомобильной дороге в Лутугинском районе правоохранители остановили автомобиль ВАЗ-2108 под управлением 30-летнего жителя Алчевска. В ходе осмотра салона автомобиля обнаружено 18 тысяч пачек табачных изделий марок Marlboro и Kent, не оклеенных марками акцизного налога ЛНР установленного образца», — говорится в сообщении.

Кроме того, в том же районе был остановлен автомобиль ВАЗ-2103, в ходе осмотра которого обнаружено 18 тыс. пачек сигарет Kent без марок акцизного налога ЛНР.

Документы, подтверждающие законность приобретения табачных изделий, отсутствовали.

«Всего из незаконного оборота изъяты табачные изделия на ориентировочную сумму 1 млн 210 тысяч рублей и два автомобиля стоимостью 90 тысяч рублей», — проинформировали в Госкомитете.

Экономика - Сегодня, 19:46 196 Сотрудники финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) изъяли в Лутугинском районе контрабандные сигареты на общую сумму более 1,2 млн. руб. и два автомобиля, использовавшиеся для их перевозки. Об этом сообщила пресс-служба ГКНС.«На автомобильной дороге в Лутугинском районе правоохранители остановили автомобиль ВАЗ-2108 под управлением 30-летнего жителя Алчевска. В ходе осмотра салона автомобиля обнаружено 18 тысяч пачек табачных изделий марок Marlboro и Kent, не оклеенных марками акцизного налога ЛНР установленного образца», — говорится в сообщении.Кроме того, в том же районе был остановлен автомобиль ВАЗ-2103, в ходе осмотра которого обнаружено 18 тыс. пачек сигарет Kent без марок акцизного налога ЛНР.Документы, подтверждающие законность приобретения табачных изделий, отсутствовали.«Всего из незаконного оборота изъяты табачные изделия на ориентировочную сумму 1 млн 210 тысяч рублей и два автомобиля стоимостью 90 тысяч рублей», — проинформировали в Госкомитете. Экономика - Сегодня, 19:46 196

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