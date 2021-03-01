Киевские силовики с начала суток два раза нарушили "режим тишины" – Народная милиция

Киевские силовики с начала суток два раза нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции Республики.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня), за текущие сутки зафиксировано два нарушения второго пункта Дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики напомнили, что "на Дебальцевском направлении боевики 59-й бригады под командованием военного преступника (полковника Геннадия) Шаповалова подвергли обстрелу район населенного пункта Лозовое с применением станкового противотанкового гранатомета".

"На Попаснянском направлении боевики 1-го батальона 92-й бригады по приказу военного преступника (Павла) Федосенко из станкового противотанкового гранатомета подвергли обстрелу район населенного пункта Золотое-5", - проинформировали в Народной милиции Республики.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

"Данный факт нарушения комплекса Дополнительных мер боевиками ВСУ, свидетельствующий о неспособности украинского командования обеспечить соблюдение режима прекращения огня, в оперативном порядке доведен представителям украинской стороны в СЦКК", - добавили в оборонном ведомстве ЛНР.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

29 марта — Луганск