Завтра в Донецке без света останутся жители в пяти районах города

В Донецке 30 марта часть районов останутся без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Без света останутся жители следующих районов:— с 8:00 до 16:00: ул. Степная; ул. Островского; ул. Кирова; ул. Ленина; ул. Школьная; ул. Горького;— с 9:00 до 16:00: ул. Даргомыжского; ул. Петровского; ул. Забудского; ул. Точисского; ул. Л. Украинки; ул. Петровского; ул. Туркменская; ул. Карловская; ул. Спутников; ул. Свободная; ул. Победителей.— с 8:00 до 17:00: ул. Вишневая, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 64, 66.— с 10:00 до 15:00: ул. Челюскинцев, 51-71, 76-84.— с 10:00 до 15:00: ул. Челюскинцев, 208, 210; пр. Освобождения Донбасса, 8б, 14а, 14, 16, 16а.— с 9:00 до 16:00: ул. Никитина, 5-53, 2-36; ул. Засулич, 5-53, 2-36; ул. Эйзенштейна, 2-10, 1-5; ул. Тополевая, 112-122; ул. Ташкентская, 1-11, 2-10; ул. Римского-Корсакова, 1-15; ул. Динамическая, 3-11; ул. Ладыгина, 2-16, 1-13; ул. Барбюса, 4; ул. Зерносовхозная, 2-14, 1-15; ул. Индустрии, 2-11; ул. Пашковой, 2-28; ул. Большевиков, 18-59; ул. Крепильщиков, 43-57. Новости Донецка - Сегодня, 22:00 110