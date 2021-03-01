Луганчанка показала действенный способ, как можно экономить при покупке продуктов до 15% стоимости.



«Мы сходили на оптово-розничную базу в Луганске, скупились продуктами. А затем сделали анализ разницы цен на рынке, в супермаркетах и на оптово-розничной базе», — рассказала в своем видео жительница Луганска.

Среди прочего было приобретено:

Йогурт «Ehrrmann» Эрмигурт Экстра Тропические фрукты 4Х100г

Кетчуп «Норма» ЧИЛИ ОСТРЫЙ 300 г

Кетчуп «Норма» ШАШЛЫЧНЫЙ 300г

Колбаса «ЛД» В/К Ворошиловградская кг

Колбаса «ЛД» (Вар) Варенная с молоком кг

Кофе «Maximus» DORO м/у

Кукуруза «ЕКО» в/с ж/б 425 г

Майонез «Норма» Оливье 50% 400 г

всего 25 позиций товара

Согласно расходной накладной, которую она демонстрирует в конце видео, экономия действительно приличная.



«Посчитали приблизительно проценты, и что у нас получилось экономия более 13 %", — заявила луганчанка.

Экономика - 29 марта 2021 199 Луганчанка рассказала, как можно сэкономить приличную сумму на покупке продуктов, стоит только потратить на «шопинг» немного больше времени, чем обычно.«Мы сходили на оптово-розничную базу в Луганске, скупились продуктами. А затем сделали анализ разницы цен на рынке, в супермаркетах и на оптово-розничной базе», — рассказала в своем видео жительница Луганска.Среди прочего было приобретено:Йогурт «Ehrrmann» Эрмигурт Экстра Тропические фрукты 4Х100гКетчуп «Норма» ЧИЛИ ОСТРЫЙ 300 гКетчуп «Норма» ШАШЛЫЧНЫЙ 300гКолбаса «ЛД» В/К Ворошиловградская кгКолбаса «ЛД» (Вар) Варенная с молоком кгКофе «Maximus» DORO м/уКукуруза «ЕКО» в/с ж/б 425 гМайонез «Норма» Оливье 50% 400 гвсего 25 позиций товараСогласно расходной накладной, которую она демонстрирует в конце видео, экономия действительно приличная.«Посчитали приблизительно проценты, и что у нас получилось экономия более 13 %", — заявила луганчанка. Экономика - 29 марта 2021 199

Метки: {keywords}