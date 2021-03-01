Луганчанка показала действенный способ, как можно экономить при покупке продуктов до 15% стоимости.
Луганчанка рассказала, как можно сэкономить приличную сумму на покупке продуктов, стоит только потратить на «шопинг» немного больше времени, чем обычно.
«Мы сходили на оптово-розничную базу в Луганске, скупились продуктами. А затем сделали анализ разницы цен на рынке, в супермаркетах и на оптово-розничной базе», — рассказала в своем видео жительница Луганска.
Среди прочего было приобретено:
Йогурт «Ehrrmann» Эрмигурт Экстра Тропические фрукты 4Х100г
Кетчуп «Норма» ЧИЛИ ОСТРЫЙ 300 г
Кетчуп «Норма» ШАШЛЫЧНЫЙ 300г
Колбаса «ЛД» В/К Ворошиловградская кг
Колбаса «ЛД» (Вар) Варенная с молоком кг
Кофе «Maximus» DORO м/у
Кукуруза «ЕКО» в/с ж/б 425 г
Майонез «Норма» Оливье 50% 400 г
всего 25 позиций товара
Согласно расходной накладной, которую она демонстрирует в конце видео, экономия действительно приличная.
«Посчитали приблизительно проценты, и что у нас получилось экономия более 13 %", — заявила луганчанка.
Экономика - 29 марта 2021 199
«Мы сходили на оптово-розничную базу в Луганске, скупились продуктами. А затем сделали анализ разницы цен на рынке, в супермаркетах и на оптово-розничной базе», — рассказала в своем видео жительница Луганска.
Среди прочего было приобретено:
Йогурт «Ehrrmann» Эрмигурт Экстра Тропические фрукты 4Х100г
Кетчуп «Норма» ЧИЛИ ОСТРЫЙ 300 г
Кетчуп «Норма» ШАШЛЫЧНЫЙ 300г
Колбаса «ЛД» В/К Ворошиловградская кг
Колбаса «ЛД» (Вар) Варенная с молоком кг
Кофе «Maximus» DORO м/у
Кукуруза «ЕКО» в/с ж/б 425 г
Майонез «Норма» Оливье 50% 400 г
всего 25 позиций товара
Согласно расходной накладной, которую она демонстрирует в конце видео, экономия действительно приличная.
«Посчитали приблизительно проценты, и что у нас получилось экономия более 13 %", — заявила луганчанка.
Экономика - 29 марта 2021 199
Метки: {keywords}