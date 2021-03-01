Курсы валют в Луганске на 30 марта
Государственный банк информирует о том, что с 30 марта 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 75,8287 рублей
1 ЕВРО 89,3490 рублей
10 украинских гривен 27,1161 рубль.
Вчера, 29 марта, курс основных валют в Луганске был таким:
1 доллар США 76,1741 рубль
1 ЕВРО 89,9768 рублей
10 украинских гривен 27,2099 рублей. Экономика - Сегодня, 05:00 63
1 доллар США 75,8287 рублей
1 ЕВРО 89,3490 рублей
10 украинских гривен 27,1161 рубль.
Вчера, 29 марта, курс основных валют в Луганске был таким:
1 доллар США 76,1741 рубль
1 ЕВРО 89,9768 рублей
10 украинских гривен 27,2099 рублей. Экономика - Сегодня, 05:00 63
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