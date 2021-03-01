ВСУ препятствовали работе беспилотников ОБСЕ у Золотого и Катериновки – Народная милиция

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого и села Катериновка. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"С целью недопущения обнаружения военной техники и военнослужащих ВСУ вблизи населенного пункта Золотое, а также в жилых районах населенного пункта Катериновка командир 92-й отдельной механизированной бригады (Павел) Федосенко отдал приказ препятствовать работе БПЛА СММ ОБСЕ, в данном районе зафиксирована активная работа маневренной группы из состава 20-го отдельного батальона РЭБ", - говорится в сообщении.

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно информировали, что киевские силовики используют средства РЭБ для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

30 марта — Луганск