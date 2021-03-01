Глава Славяносербского района провел встречу с кандидатами в Молодежный парламент ЛНР

Глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко провел встречу с кандидатами в Молодежный парламент (МП) ЛНР. Об этом сообщили в районной администрацииРуководитель района поинтересовался целями и идеями молодых людей, с которыми они идут в Молодежный парламент.Так, активистка Ольга Гладух рассказала, что приоритетным для нее направлением является создание новых рабочих мест и продвижение льгот для работающих в сельской местности. Кандидат Анастасия Минчукова планирует провести мероприятия по информированию молодежи о доступных вакансиях на территории Республики, повысить уровень вовлеченности молодежи в жизнь Республики и престиж рабочих профессий. Еще один кандидат из Славяносербского района Сергей Лукьяненко намерен консолидировать молодежь для повышения эффективности реализации молодежной политики в Республике."Желаю вам удачи в предстоящих выборах и помните, что даже в случае проигрыша не опускайте руки и продолжайте гореть за идею, - обратился к молодым людям глава региона. - Знайте, что вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку".Ранее сотрудница аппарата МП Анастасия Филатова сообщала, что более 400 кандидатов, желающих стать депутатами Молодежного парламента ЛНР второго созыва, подали заявки во Временную молодежную избирательную комиссию (ВМИК).Ранее оргкомитет Молодежного парламента утвердил состав ВМИК, которая позже сформировала 21 молодежную участковую избирательную комиссию.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.30 марта — Луганск