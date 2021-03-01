Абитуриентам из Луганска и Донецка предлагают бесплатные подготовительные курсы с проживанием и стипендией





Об этом заместитель министра по вопросам реинтеграции Инна Драганчук сообщила в блиц-интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Нами было согласовано, что на конкурсной основе будет сформирован перечень из 25 высших учебных заведений, на базе которых будет запущен пилотный проект в 2021-22 годах. Планируется, что дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», получат возможность быть зачисленными на подготовительные курсы, которые среди мер по академической и психологической интеграции в украинское образовательное и социальное пространство будут предусматривать стипендиальное обеспечении и бесплатное проживание в общежитиях», — сказала Драганчук.

Ожидается, что курсы по такому формату начнутся накануне Дня Конституции Украины и продлятся до начала учебного процесса в университетах, ориентировочно 2-2,5 месяца.

По словам Драганчук, после окончания данных курсов абитуриенты с неподконтрольных территорий смогут поступать по упрощенной системе в любой из 195 заведений высшего и специального предвысшего образования, отнесенных к сфере управления Минобразования, Минкультуры, Минздрава и Министерства внутренних дел.

Ожидается, что 2021 году на подготовительные курсы поступит примерно от 500 до 750 человек.

Отвечая на вопрос, сколько бюджетных средств необходимо на введение такого пилотного проекта в 2021-22 годах, Драганчук отметила, что по программе «Реинтеграция молодежи с ВОТ» в текущем году предусмотрено 130 млн. грн и часть этих средств будет направлена на подготовку и проведение подготовительных курсов.

По предварительным подсчетам министерства, стоимость обучения одного человека на подготовительных курсах составит от 8 до 13 тыс. грн в месяц с учетом стипендии, расходов на общежитие и стоимости самого обучения, однако, точную цифру можно будет назвать только после официальных подсчетов со стороны вузов.

«Отвечая на вопрос, кто именно должен и будет ответственным за организацию и проведение подготовительных курсов для поступающих из ВОТ, было бы логично ответить Минреинтеграции, поскольку, кроме формального назначения нашего ведомства, мы являемся распорядителями бюджетных средств, предусмотренных по направлению реинтеграции молодежи с ВОТ. Но возможно ли организовать этот процесс автономно без Минобразования? Нет. Условия вступления — это исключительные полномочия МОН, о чем свидетельствуют соответствующие нормативно-правовые акты. Кроме этого, большинство высших учебных заведений подчинены именно Минобразования», — добавила Драганчук. Новости Украины - Сегодня, 10:15 154 Министерство по вопросам реинтеграции совместно с Министерством образования и науки запустит в 2021 году курсы со стипендиальным обеспечением для подготовки абитуриентов с неподконтрольных территорий к поступлению в украинские вузы.Об этом заместитель министра по вопросам реинтеграции Инна Драганчук сообщила в блиц-интервью агентству «Интерфакс-Украина».«Нами было согласовано, что на конкурсной основе будет сформирован перечень из 25 высших учебных заведений, на базе которых будет запущен пилотный проект в 2021-22 годах. Планируется, что дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», получат возможность быть зачисленными на подготовительные курсы, которые среди мер по академической и психологической интеграции в украинское образовательное и социальное пространство будут предусматривать стипендиальное обеспечении и бесплатное проживание в общежитиях», — сказала Драганчук.Ожидается, что курсы по такому формату начнутся накануне Дня Конституции Украины и продлятся до начала учебного процесса в университетах, ориентировочно 2-2,5 месяца.По словам Драганчук, после окончания данных курсов абитуриенты с неподконтрольных территорий смогут поступать по упрощенной системе в любой из 195 заведений высшего и специального предвысшего образования, отнесенных к сфере управления Минобразования, Минкультуры, Минздрава и Министерства внутренних дел.Ожидается, что 2021 году на подготовительные курсы поступит примерно от 500 до 750 человек.Отвечая на вопрос, сколько бюджетных средств необходимо на введение такого пилотного проекта в 2021-22 годах, Драганчук отметила, что по программе «Реинтеграция молодежи с ВОТ» в текущем году предусмотрено 130 млн. грн и часть этих средств будет направлена на подготовку и проведение подготовительных курсов.По предварительным подсчетам министерства, стоимость обучения одного человека на подготовительных курсах составит от 8 до 13 тыс. грн в месяц с учетом стипендии, расходов на общежитие и стоимости самого обучения, однако, точную цифру можно будет назвать только после официальных подсчетов со стороны вузов.«Отвечая на вопрос, кто именно должен и будет ответственным за организацию и проведение подготовительных курсов для поступающих из ВОТ, было бы логично ответить Минреинтеграции, поскольку, кроме формального назначения нашего ведомства, мы являемся распорядителями бюджетных средств, предусмотренных по направлению реинтеграции молодежи с ВОТ. Но возможно ли организовать этот процесс автономно без Минобразования? Нет. Условия вступления — это исключительные полномочия МОН, о чем свидетельствуют соответствующие нормативно-правовые акты. Кроме этого, большинство высших учебных заведений подчинены именно Минобразования», — добавила Драганчук. Новости Украины - Сегодня, 10:15 154

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