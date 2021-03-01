В Луганске на прошлой неделе составили 37 протоколов за нарушение режима комендантского часа



«Кроме того, составили 37 протоколов за нарушение режима комендантского часа на один час и более», — проинформировал он.

Кохан добавил, что на минувшей неделе правоохранители обеспечили охрану общественного порядка на одном массовом мероприятии. Удобный город - Сегодня, 11:31 76 Сотрудники полиции в течение прошлой недели составили 12 административных протоколов на территории Луганска за нарушение правил торговли. Об этом сообщил заместитель начальника Управления общественной безопасности МВД полковник полиции Павел Кохан.«Кроме того, составили 37 протоколов за нарушение режима комендантского часа на один час и более», — проинформировал он.Кохан добавил, что на минувшей неделе правоохранители обеспечили охрану общественного порядка на одном массовом мероприятии. Удобный город - Сегодня, 11:31 76

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