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В Луганске на прошлой неделе составили 37 протоколов за нарушение режима комендантского часа

robot Сегодня, 11:450Новости
В Луганске на прошлой неделе составили 37 протоколов за нарушение режима комендантского часа
Сотрудники полиции в течение прошлой недели составили 12 административных протоколов на территории Луганска за нарушение правил торговли. Об этом сообщил заместитель начальника Управления общественной безопасности МВД полковник полиции Павел Кохан.
«Кроме того, составили 37 протоколов за нарушение режима комендантского часа на один час и более», — проинформировал он.
Кохан добавил, что на минувшей неделе правоохранители обеспечили охрану общественного порядка на одном массовом мероприятии. Удобный город - Сегодня, 11:31 76

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