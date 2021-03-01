Противоречия между Россией и НАТО проявятся в Сирии

Сегодня только очень ленивый человек не пишет об ухудшении отношений России и НАТО, России и ЕС, России и США. Понятно, что многое из уже сказанного политиками, высшими должностными лицами государств и другими, достаточно известными миру людьми, действительно внушает обывателю некоторый страх. А вдруг найдётся среди президентов, канцлеров, премьер-министров неадекват, который нажмёт кнопку в ядерном чемоданчике…Понятно, что «война нервов» выглядит достаточно грозно. Все эти планы развала экономики противника, угрозы военного нападения, санкции, ограничения, высылка дипломатов и прочее, правильно поданное обывателю через СМИ, вызывает у того страх, отвлекает его внимание от проблем внутри государства. А если добавить к этому, например, грядущие выборы, то ещё и играет на популярность кандидатов в депутаты или на какие-то должности.А между тем противостояние, которое действительно существует между Россией и Западом, между различными странами Запада, уже вызывает реальные изменения ситуации в мире. Нет, не там, где мы ждём. Не на западе, а на Ближнем Востоке, в Сирии. Вот об этом регионе, точнее, о том, что поменялось там сегодня, и стоит поговорить. А изменения в самом деле глобальные, хотя и малозаметные для обывателя.Если проанализировать ситуацию, которая сложилась в отношениях между игроками в Сирии, то сразу бросаются в глаза сразу несколько интересных фактов. Первый – это изменение отношения Башара Асада и его команды к сирийским месторождениям углеводородов. Мы как-то подзабыли то, что практически 90 % таких месторождений сейчас контролируется США. И американцы не стесняются открыто грабить Сирию, вывозя оттуда нефть.Честно скажу, сразу и не припомню время, когда в последний раз вообще ставился вопрос о контроле над этими месторождениями. Все говорят об американской зоне на северо-востоке Сирии, но мало кто вспоминает о грабеже. По-моему, этот вопрос поднимал сирийский посол год назад. Сейчас звучат голоса о том, что средства, полученные от продажи нефти, здорово бы помогли восстановлению экономики страны.Следующий факт – противоречия между американцами и турками. Я уже писал о том, что турецкий президент ведёт в Сирии свою игру и решает свои задачи. Эрдоган умело использует свои преимущества в отношениях с США. Более того, поскольку турки тоже не прочь поиметь свой кусок от сирийского нефтяного пирога, обе страны смотрят сквозь пальцы на действия САР против конкурента. Открытого противостояния нет, но внутреннее напряжение чувствуется.Интересны изменения и в действиях России. Многие помнят о том, как много мы говорили о взаимном предупреждении военных о готовящихся операциях. Это понятно. Безопасность собственных военных важна. Одно дело, когда при проведении каких-то операций удары наносятся по боевикам или по позициям САА, другое дело, когда удар направлен по российским, американским или турецким военным.После того как американцы предупредили наших военных об ударе за несколько минут до его начала, действия ВКС тоже изменились. Последние удары, направленные против нефтебаз боевиков, показали, что сегодня, если военные не имеют данных о нахождении в данном районе иностранных военных, удар наносится примерно в том же ключе, что и американский удар, о котором я написал выше.Мы как-то привыкли к тому, что серьёзной военной силы боевики в Сирии уже не представляют. Да, это союзники турок или американцев, которые воюют с САА. Но война эта локальна, на определённых территориях. И за определённые территории. А между тем проблема боевиков в Сирии не решена! Приведу цитату из интервью специалиста по Сирии, политолога Камрана Гасанова на радио Sputnik:«Ситуация в провинции Идлиб остаётся замороженной после того, как примерно год назад президенты России и Турции заключили соглашение о прекращении боевых действий, о разграничении линии огня. Но тема террористов никуда не делась. Определённую часть Идлиба занимает вооружённая оппозиция, которую в той или иной степени Россия тоже признаёт, но всё-таки наибольшая часть — это террористы Хайят Тахрир аш-Шам.» (запр. в РФ)Именно Хайят Тахрир аш-Шам» (запр. в РФ) сегодня активизировалась. Полевые командиры, по некоторым данным, поддерживают связь и с американцами, и с турками. Ситуация, как в русской пословице про ласкового телёнка, который две матки сосёт. И удары ВКС направлены именно по боевикам этой организации. Но почему-то «обеспокоенность» нам выражают турки и американцы…Мы достаточно долго уговаривали противостоящие стороны начать переговоры. Мы сообщаем миру о готовящихся провокациях. Мы говорим об ударах по мирным жителям. И в то же время согласны посадить врагов за стол переговоров.Напомню о том, почему ВКС нанесли удар по штабу «Хайат Тахрир аш-Шам» (запр. в РФ) в провинции Идлиб. Несколько дней назад мобильные отряды боевиков обстреляли Алеппо самодельными ракетами и минами. Погибло и получило ранения достаточно большое количество мирных жителей. Налёт стал ответом на этот обстрел.Причём видео чаще всего показывает налёт на штаб и бензовозы. А целей было несколько, и потери боевиков от этого только увеличились. Согласно сообщению Reuters со ссылкой на собственные источники в Сирии, ВКС России нанесли удар по объекту террористов возле пограничного перехода на окраине города Сармад, а ракета класса «земля – земля» поразила цель в городе Ках. Правда, подтверждений сообщения о цели в Кахе пока нет. О том, кто нанёс этот удар, мне пока не известно.Странно это писать, но на фоне скандала с интервью американского президента военные США «затаились». Обычные патрули, обычная работа, которую исправно делают военные и США, и России. Каких-то серьёзных инцидентов нет. Возможно, потому, что они сегодня выполняют другую задачу – поссорить Эрдогана и Путина. Отсюда и перенос активных действий боевиков в Идлибскую зону деэскалации.При этом сирийская нефть из контролируемых США районов исправно доставляется в Ирак, а оттуда идёт на продажу уже как местная нефть. США не собирается убирать свою военную базу в Эт-Танфе. Более того, американцы укрепляют и другую военную базу. В районе аэродрома Хараб аль-Джир в провинции Хасака. Недавно туда прибыл большой военный конвой из 40 грузовых машин и нескольких единиц бронетехники.Здесь уместно процитировать одного из российских сенаторов, Алексея Пушкова:«Вместе с союзниками из курдских формирований «Сил демократической Сирии» (СДС) американцы организовали транспортировку чёрного золота в Ирак, откуда сырьё поступает на международный рынок. По словам сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Бассама Туоме, из-за действий американцев страна потеряла более 92 миллиардов долларов. Они орудуют, как пираты, выбирая в качестве цели нефтяные богатства страны и суда, поставляющие нефть.»Таким образом, сегодня следует особое внимание уделить именно районам, контролируемым Турцией. Тем более что боевики не собираются прекращать вылазки и провокации в Идлибе. Недавно заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Карпов озвучил следующую информацию:«В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация о подготовке боевиками террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб».«Террористы намерены инсценировать химическую атаку в районе населённого пункта Китиан для того, чтобы обвинить в этом правительственную армию Сирии.»Как бы далеко ни находилась Сирия от США или Европы, проблемы, возникшие в отношениях России с Соединёнными Штатами или Евросоюзом и НАТО, обязательно отзовутся именно там. Просто потому, что на сирийской земле сегодня проходит то самое военное противостояние глобальных геополитических игроков – России и США.Как бы мы ни относились к президенту Турции Эрдогану, он всего лишь использует это противостояние в своих целях. Использует грамотно, иногда даже лихо. Но все прекрасно понимают, что Турция действует ровно настолько, насколько ей это позволяют РФ и Соединённые Штаты.Последние события, особенно действия российских ВКС, показывают, что спокойной жизни для боевиков не будет. Время переговоров проходит. Теперь будут «говорить пушки». В современном варианте, конечно. Сегодня стало интересно читать материалы российских военкоров в Сирии. Сапёры подорвали «подземный город» боевиков. Российские самолёты уничтожили штаб и базу боевиков. Ну и так далее.Понятно, что активизация действий сирийской правительственной армии и российских ВКС не приведёт к конфликту с США или Турцией. А вот к тому, что боевики очень захотят начать переговоры с президентом Асадом, вполне возможно. Вытеснить американцев и турок с контролируемых ими районов Дамаск пока не может.Так что ближайшая задача будет звучать так – прекратить провокации, установить мир на всей территории Сирии и начать переговоры о политическом и экономическом устройстве государства. Практически та же самая, что стояла после ликвидации ИГИЛ (запр. в РФ).Александр Ставер