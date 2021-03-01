Волонтеры ОД "Мир Луганщине" раздали более 100 медицинских масок жителям Первомайска (ФОТО)

Активисты Первомайского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции по профилактике COVID-19 раздали жителям города более 100 защитных медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения."Маски первомайцам волонтеры раздавали на улицах, расположенных в центральной части города. Примечательно, что жители города уже сами подходят к активистам в манишках с символикой движения и спрашивают: "Что на этот раз вы нам приготовили?" – рассказала оператор горячей линии акции "Рука помощи" в Первомайске Ольга Салькова.В ОД "Мир Луганщине" уточнили, что активисты раздали более 100 медицинских масок.Напомним, в рамках акции "Рука помощи" активисты общественного движения "Мир Луганщине" помогают пожилым, маломобильным и оказавшимся в изоляции жителям Республики. Телефоны горячей линии акции в Первомайске:Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 126,8 млн, из них более 2,7 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3664 случая заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.30 марта — Луганск