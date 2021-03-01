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Волонтеры ОД "Мир Луганщине" раздали более 100 медицинских масок жителям Первомайска (ФОТО)

root Сегодня, 12:300Новости
Волонтеры ОД "Мир Луганщине" раздали более 100 медицинских масок жителям Первомайска (ФОТО)


Активисты Первомайского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции по профилактике COVID-19 раздали жителям города более 100 защитных медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения.
"Маски первомайцам волонтеры раздавали на улицах, расположенных в центральной части города. Примечательно, что жители города уже сами подходят к активистам в манишках с символикой движения и спрашивают: "Что на этот раз вы нам приготовили?" – рассказала оператор горячей линии акции "Рука помощи" в Первомайске Ольга Салькова.
В ОД "Мир Луганщине" уточнили, что активисты раздали более 100 медицинских масок.
Напомним, в рамках акции "Рука помощи" активисты общественного движения "Мир Луганщине" помогают пожилым, маломобильным и оказавшимся в изоляции жителям Республики. Телефоны горячей линии акции в Первомайске: (072) 199 43 59, (06455) 4 43 92.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 126,8 млн, из них более 2,7 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3664 случая заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.
30 марта — Луганск

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