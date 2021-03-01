На Луганщине автомобиль врезался в дерево, водитель погиб, пассажирка отделалась испугом. ФОТО
Водитель на «девятке» не справился с управлением, врезался в дерево и погиб. Пассажирка получила незначительные повреждения, но можно сказать отделалась испугом. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной полиции.
«Около 6:00 утра, на трассе Новодружеск-Приволье произошло дорожно-транспортное происшествие. 51-летний житель Приволья, двигаясь из г. Новодружеск на автомобиле «ВАЗ-2109» вместе с 34-летней пассажиркой, не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и допустил столкновение с деревом. Водитель погиб на месте, пассажирка получила телесные повреждения, но от госпитализации отказалась», — говорится в сообщении.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Новости Региона - Сегодня, 12:40 19
«Около 6:00 утра, на трассе Новодружеск-Приволье произошло дорожно-транспортное происшествие. 51-летний житель Приволья, двигаясь из г. Новодружеск на автомобиле «ВАЗ-2109» вместе с 34-летней пассажиркой, не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и допустил столкновение с деревом. Водитель погиб на месте, пассажирка получила телесные повреждения, но от госпитализации отказалась», — говорится в сообщении.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Новости Региона - Сегодня, 12:40 19
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