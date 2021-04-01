Суд в Москве оштрафовал Twitter почти на 9 млн рублей по трём делам

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,4 млн рублей», — сказала пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Фото: ReutersСуд оштрафовал Twitter по третьему протоколу о неудалении противоправной информации на 2,4 млн рублей, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей. Ранее стало известно о двух штрафах в отношении Twitter: на 3,2 млн и на 3,3 млн рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.в ЂКомпания признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению по закону.в Ђ10 марта ведомство начало замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств.в ЂКак пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.