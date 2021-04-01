Луганские школьники с 5 апреля полностью переходят на очное обучение
В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) разрешила очное обучение в школах при строгом соблюдении норм наполняемости классов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«В связи с возобновлением учебного процесса в общеобразовательных организациях региона ЧСПК своим решением уточнила, что очная форма обучения в школах допустима только при строгом соблюдении норм наполняемости классов», — говорится в сообщении.
В частности, протоколом заседания определено, что очное обучение должно проводиться с учетом выполнения «Требований по организации работы общеобразовательных организаций ЛНР в 2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и «Временных санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
«В случае невозможности выполнения норм наполняемости классов применить очно-заочную форму обучения в соответствии с учебной программой», — отмечено в документе.
Ранее ЧСПК продлила школьные каникулы до 3 апреля.
Удобный город - Сегодня, 16:58 59
«В связи с возобновлением учебного процесса в общеобразовательных организациях региона ЧСПК своим решением уточнила, что очная форма обучения в школах допустима только при строгом соблюдении норм наполняемости классов», — говорится в сообщении.
В частности, протоколом заседания определено, что очное обучение должно проводиться с учетом выполнения «Требований по организации работы общеобразовательных организаций ЛНР в 2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и «Временных санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
«В случае невозможности выполнения норм наполняемости классов применить очно-заочную форму обучения в соответствии с учебной программой», — отмечено в документе.
Ранее ЧСПК продлила школьные каникулы до 3 апреля.
Удобный город - Сегодня, 16:58 59
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