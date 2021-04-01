В случае возможного усиления группировки войск НАТО вокруг Украины Россия примет меры по обеспечению своей безопасности



«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», — сказал он.

По словам представителя Кремля, постановка вопроса о том, что Россия является противником, неприемлема и неуместна. «Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

2 апреля замглавы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны повысить свою боевую готовность. Днем ранее он провел встречу с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым, на которой заявил о предложении Киева продолжить проведение совместных с альянсом военных учений и патрулирование украинского воздушного пространства.

Новости в Мире - Сегодня, 16:39 118 Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления группировки войск НАТО вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», — сказал он.По словам представителя Кремля, постановка вопроса о том, что Россия является противником, неприемлема и неуместна. «Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.2 апреля замглавы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны повысить свою боевую готовность. Днем ранее он провел встречу с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым, на которой заявил о предложении Киева продолжить проведение совместных с альянсом военных учений и патрулирование украинского воздушного пространства.Новости в Мире - Сегодня, 16:39 118

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