Боец ВСУ пытался продать похищенный в Николаевской области прибор – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ после окончания службы в зоне проведения так называемой операции объединенных сил пытался продать прибор ночного видения, похищенный в Николаевской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Один из контрактников ВСУ при увольнении попытался продать за 30 тысяч гривен (около 82 тыс. руб. по текущему курсу Госбанка ЛНР – примечание ЛИЦ) прибор ночного видения ТВНЕ-1 ПА, похищенный во время прохождения сборов на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области", - проинформировал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Осадчий сообщал, что проверка, проведенная по требованию дипломатов из США, выявила в подразделениях ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил пропажу дорогостоящего американского оборудования на общую сумму более 300 тыс. долларов.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

02 апреля — Луганск