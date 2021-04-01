Киев планирует принудительно направить на службу в ВСУ 6,5 тыс. человек – Народная милиция

Киев планирует принудительно направить в ВСУ 6,5 тыс. человек для укомплектования подразделений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что принятый Верховной радой Украины закон "позволяет без объявления мобилизации принудительно привлекать граждан к военной службе, а в отношении несогласных вести административное и уголовное преследование".

"По мнению законодателей, принятие данного правового акта позволит спасти начавшийся 1 апреля весенний призыв и направить на укомплектование ВСУ более 6500 человек", - сказал Осадчий.

Официальный представитель добавил, что такая мера будет являться для командования ВСУ лишь временным решением проблемы.

"Украинские солдаты, разочарованные в условиях службы, низком денежном довольствии и отношением командования, отказываются заключать повторные контракты, что не может не сказаться на боеготовности подразделений, находящихся в зоне "ОТС" (так называемой операции объединенных сил)", - продолжил он.

Осадчий рассказал, что агитационные группы, направленные в военные комиссариаты комбригами ВСУ, объясняют призывникам, "что вместо срочной службы нужно идти на контрактную, делая упор на денежном довольствии, социальной защите и обещая льготы при получении статуса участника боевых действий".

"Отсутствие желающих заключить первый контракт не дает возможности командирам бригад ВСУ уволить военнослужащих, чьи контракты уже закончились, - добавил официальный представитель. - Прокуратуры и суды завалены жалобами от украинских военных на противоправные действия командиров, которые таким способом пытаются удержать личный состав".

Он отметил, что, например, в 80-й бригаде ВСУ командир роты потребовал от подчиненного возместить полную стоимость утерянного во время выполнения боевой задачи беспилотного летательного аппарата в случае, если боец откажется продлять контракт, окончившийся в марте текущего года.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

02 апреля — Луганск