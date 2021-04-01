СБУ за неделю выявила в зоне "ООС" 4 тайника торговцев оружием из ВСУ – Народная милиция

Сотрудники СБУ за неделю выявили в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") четыре тайника с оружием и боеприпасами ВСУ, предназначавшимися для продажи. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Несмотря на сообщения СБУ об успешных операциях по пресечению контрабанды оружия, статистика говорит об обратном. За прошедшую неделю в зоне ответственности ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" выявлено четыре схрона с оружием", - проинформировал Осадчий.

Он уточнил, что, в частности, сотрудники СБУ пресекли деятельность группы военнослужащих 59-й бригады, "собиравшихся сбыть более 20 гранат РГД-5 и 10 гранатометных выстрелов".

"Один из задержанных начал сотрудничать со следствием, сообщив о местонахождении склада с подготовленными к продаже боеприпасами в населенном пункте Славянск, где сотрудники СБУ обнаружили 1 кг тротила, 2 электродетонатора, 4 мины, реактивную противотанковую гранату РПГ-26, 6 гранатометных выстрелов, 3 гранаты РГД-5, 10 запалов, кумулятивный заряд и почти 1000 патронов различного калибра", - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Он подчеркнул, что "подобная ситуация сложилась во всех подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне "ООС".

Так, в десантно-штурмовом батальоне 80-й бригады ВСУ во время внеплановой проверки оружия и боеприпасов комиссия обнаружила более 40 гранат к автоматическому станковому гранатомету, "списанных по документам в рамках выполнения огневой задачи", а 29 марта в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ в районе поселка Терновое в Старобельском районе сотрудники СБУ обнаружили тайник со снарядами и крупнокалиберными патронами.

"28 марта при внезапной проверке передовых позиций 2-го механизированного батальона 92-й бригады на одном из опорных пунктов выявлено отсутствие двух цинков с патронами. По словам командира взвода, он не успел провести списание израсходованных боеприпасов. Мы отмечаем, что боевики 92-й бригады находятся на Донбассе с ноября прошлого года, отправив из зоны "ООС" не один ящик с боеприпасами", - подчеркнул Осадчий, добавив, что "отсутствие должного контроля за подчиненными подразделениями ОТГ "Север", способствует процветанию контрабанды оружия и боеприпасов, становясь причиной сохранения сложной криминогенной обстановки в центральных и западных областях Украины".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

02 апреля — Луганск