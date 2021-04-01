Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и документы к нему: как правильно оформить нотариальный перевод в Луганске



Это важно в связи с введением нового временного порядка легализации и применения документов, выданных компетентными органами иностранных государств, в том числе для получения пенсий и социальных выплат.

«В связи с тем, что паспорт гражданина Украины, оформленный в виде паспортной карточки, содержит информацию о личности гражданина исключительно на украинском и английском языках, а также в связи с особенностями нотариального процесса при обращении к нотариусам Луганской Народной Республики, требуется его нотариальный перевод», — рассказала зам министра юстиции Наталья Кошкалда.

Она напомнила, что паспортная карточка не содержит информации о месте регистрации проживания человека, эти сведения вносится уполномоченными сотрудниками компетентных органов Украины в Единый государственный демографический реестр страны.

«В связи с отсутствием доступа к этому реестру у должностных лиц и нотариусов ЛНР, при предъявлении паспорта гражданина Украины, оформленного в виде паспортной карточки, нотариусом или должностным лицом в случаях необходимости подтверждения места жительства может быть потребована справка о внесении информации в Единый государственный демографический реестр Украины или извлечение из него», — пояснила замминистра.

Кошкалда уточнила, что «эти документы должны быть переведены на русский язык, а перевод — нотариально засвидетельствован».

«Нотариальный перевод паспорта или справки может быть осуществлен как самим нотариусом, так и переводчиком, подлинность подписи которого засвидетельствует нотариус. Справка о внесении информации в Единый государственный демографический реестр Украины содержит графу «место жительства». В случае, если перевод осуществляется непосредственно нотариусом, наименование населенного пункта, указанного в данной графе, переводится с соблюдением требований Временного порядка об идентификации наименований населенных пунктов», — добавила она.

Заместитель министра юстиции отметила, что в том случае, «если перевод осуществлен переводчиком и нотариус лишь свидетельствует подлинность его подписи на переводе», Министерство рекомендует «обращать внимание на необходимость отображения информации о месте проживания, указанное переводчиком, в соответствии с требованиями Временного порядка об идентификации населенных пунктов». Политика - Сегодня, 16:15 221 В Луганске разъяснили некоторые особенности оформления нотариального перевода паспорта гражданина Украины в виде ID-карты и документов к нему.Это важно в связи с введением нового временного порядка легализации и применения документов, выданных компетентными органами иностранных государств, в том числе для получения пенсий и социальных выплат.«В связи с тем, что паспорт гражданина Украины, оформленный в виде паспортной карточки, содержит информацию о личности гражданина исключительно на украинском и английском языках, а также в связи с особенностями нотариального процесса при обращении к нотариусам Луганской Народной Республики, требуется его нотариальный перевод», — рассказала зам министра юстиции Наталья Кошкалда.Она напомнила, что паспортная карточка не содержит информации о месте регистрации проживания человека, эти сведения вносится уполномоченными сотрудниками компетентных органов Украины в Единый государственный демографический реестр страны.«В связи с отсутствием доступа к этому реестру у должностных лиц и нотариусов ЛНР, при предъявлении паспорта гражданина Украины, оформленного в виде паспортной карточки, нотариусом или должностным лицом в случаях необходимости подтверждения места жительства может быть потребована справка о внесении информации в Единый государственный демографический реестр Украины или извлечение из него», — пояснила замминистра.Кошкалда уточнила, что «эти документы должны быть переведены на русский язык, а перевод — нотариально засвидетельствован».«Нотариальный перевод паспорта или справки может быть осуществлен как самим нотариусом, так и переводчиком, подлинность подписи которого засвидетельствует нотариус. Справка о внесении информации в Единый государственный демографический реестр Украины содержит графу «место жительства». В случае, если перевод осуществляется непосредственно нотариусом, наименование населенного пункта, указанного в данной графе, переводится с соблюдением требований Временного порядка об идентификации наименований населенных пунктов», — добавила она.Заместитель министра юстиции отметила, что в том случае, «если перевод осуществлен переводчиком и нотариус лишь свидетельствует подлинность его подписи на переводе», Министерство рекомендует «обращать внимание на необходимость отображения информации о месте проживания, указанное переводчиком, в соответствии с требованиями Временного порядка об идентификации населенных пунктов». Политика - Сегодня, 16:15 221

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