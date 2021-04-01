Зеленский не выполнил ни одного обещания, заявил Бойко

"Главные обещания нынешнего президента – восстановление мира в Украине, "конец эпохи бедности", снижение тарифов, создание новых рабочих мест, прекращение трудовой миграции – не выполнены. Да, это трудные задачи, но он не смог с ними справиться. И жизнь людей с каждым днем ухудшается", – цитирует Бойко в пятницу пресс-служба партии на своем сайте.

Фото: © president.gov.uaПрезидент Украины Владимир Зеленский за два года не выполнил почти ни одного своего обещания, заявил в пятницу сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, передает РИА Новости.в Ђв ЂПо словам политика, одна из главных причин такого положения дел - абсолютно провальная кадровая политика нынешней власти. Бойко призвал все политические силы страны к объединению для восстановления мира в Донбассе и преодоления кризиса.в Ђ"Ситуация в стране очень серьезная. Эпидемия набирает обороты, уровень жизни граждан падает, предприятия едва сводят концы с концами, люди не знают, что будет завтра. Нужно срочно принимать решения, которые позволят помочь медицине, поддержать людей и бизнес в это непростое время", - добавил он.