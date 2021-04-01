Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Зеленский не выполнил ни одного обещания, заявил Бойко

Sergey Сегодня, 18:004Новости
Зеленский не выполнил ни одного обещания, заявил Бойко
Фото: © president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский за два года не выполнил почти ни одного своего обещания, заявил в пятницу сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, передает РИА Новости.
в Ђ
"Главные обещания нынешнего президента – восстановление мира в Украине, "конец эпохи бедности", снижение тарифов, создание новых рабочих мест, прекращение трудовой миграции – не выполнены. Да, это трудные задачи, но он не смог с ними справиться. И жизнь людей с каждым днем ухудшается", – цитирует Бойко в пятницу пресс-служба партии на своем сайте.

в Ђ
По словам политика, одна из главных причин такого положения дел - абсолютно провальная кадровая политика нынешней власти. Бойко призвал все политические силы страны к объединению для восстановления мира в Донбассе и преодоления кризиса.
в Ђ
"Ситуация в стране очень серьезная. Эпидемия набирает обороты, уровень жизни граждан падает, предприятия едва сводят концы с концами, люди не знают, что будет завтра. Нужно срочно принимать решения, которые позволят помочь медицине, поддержать людей и бизнес в это непростое время", - добавил он.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: