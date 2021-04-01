КГБ Белоруссии включил Тихановскую в список причастных к терроризму

"Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С.Тихановская, П.Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что фигуранты объявлены в международный розыск, подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из стран ЕС.

Фото: ReutersКомитет госбезопасности Белоруссии в пятницу расширил перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, в него среди прочих включены оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко, передает РИА Новости.в ЂКак следует из перечня, размещенного на сайте КГБ, Тихановская, которая проживает в Литве, и Латушко, который проживает в Польше, являются обвиняемыми в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 ("Покушение на преступление") и частью 3 статьи 289 ("Акт терроризма") Уголовного кодекса Белоруссии.в ЂКроме того, на сайте КГБ размещено сообщение, согласно которому следственным управлением ведомства расследуется уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой Белоруссии в отношении участников оппозиционной инициативы BYPOL по факту организации 25 марта текущего года актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных Вячеславом Малейчуком.в Ђв ЂВ КГБ также добавили, что всего в качестве обвиняемых по уголовному делу "акт терроризма, совершенный организованной группой" привлечены 18 человек. Согласно перечню, в их числе – блогер Антон Мотолько, обвиняемый также по уголовному делу о создании экстремистского формирования и массовых беспорядках.в ЂМВД Белоруссии 26 марта сообщило о задержании 35-летнего мужчины, который намеревался совершить теракт в воинской части в Печах (Минская область), еще один теракт - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По данным МВД, задержанный поддерживал связь с оппозиционной инициативой BYPOL, от ее представителя получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования. Государственное белорусское телевидение озвучило имя задержанного по уголовному делу - Вячеслав Малейчук.в ЂГенпрокурор республики Андрей Швед 29 марта сообщал, что надзорное ведомство возбудило уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой.