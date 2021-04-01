Синоптики прогнозируют днем 3 апреля в ЛНР до 14 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 3 апреля будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 14 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 2 апреля до 21:00 3 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами дождь, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла, днем – плюс 12-14 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 4-6 градусов и 11-13 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов тепла ночью и от 12 до 14 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 3 апреля метеорологи фиксировали в 2005 году – минус 8 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 29,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 3 апреля – 05:28, время захода – 19:28. Продолжительность светового дня составит 14 часов 00 минут.

По предварительному прогнозу, 4-5 апреля поле пониженного давления обусловит неустойчивый характер погоды, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, температура воздуха незначительно понизится.

02 апреля — Луганск