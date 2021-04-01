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У здания Капитолия произошла стрельба

Sergey Вчера, 21:3058Новости
У здания Капитолия произошла стрельба
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite
Неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, они ранены и были доставлены в больницу, говорится в заявлении полиции, передает РИА Новости.
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"Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу", — сообщила полиция Капитолия в Twitter.

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Обстоятельства случившегося выясняются. Как сообщил телеканал MSNBC, на месте происшествия были слышны выстрелы.
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Полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание заблокировали на вход и выход. Всех, кто находится в здании, попросили не подходить к окнам.
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Также полицейские перекрыли несколько улиц, ведущих к зданию конгресса.

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