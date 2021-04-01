У здания Капитолия произошла стрельба

"Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу", — сообщила полиция Капитолия в Twitter.

Фото: © AP Photo / J. Scott ApplewhiteНеизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, они ранены и были доставлены в больницу, говорится в заявлении полиции, передает РИА Новости.в Ђв ЂОбстоятельства случившегося выясняются. Как сообщил телеканал MSNBC, на месте происшествия были слышны выстрелы.в ЂПолиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание заблокировали на вход и выход. Всех, кто находится в здании, попросили не подходить к окнам.в ЂТакже полицейские перекрыли несколько улиц, ведущих к зданию конгресса.