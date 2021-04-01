Театр на Оборонной представил премьеру антикризисной комедии "Дорогие мои бандитки" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной представил премьеру комедии "Дорогие мои бандитки". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Постановщиком антикризисной комедии по пьесе современного драматурга Дмитрия Иванова выступил главный режиссер театра, заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский.Художественный руководитель театра, народный артист Украины и ЛНР, почетный гражданин Луганска Михаил Голубович отметил, что главные герои спектакля – самые обыкновенные люди, которые, как и все, "мечтают о лучшей жизни, что все плохое уйдет, что все наладится".По сюжету четыре бывшие одноклассницы, которые не виделись с момента окончания школы, спустя десятилетия решили встретиться. К этому моменту у каждой из них по-своему сложилась судьба, а вернее сказать, не очень сложилась.Одна, выйдя замуж за иностранца, попробовала устроить свою жизнь за границей, однако семейного счастья не случилось; вторая в полной мере испытала на себе хлопоты материнства, родив семерых детей; третья учит в школе детей русскому языку и литературе, однако жизненные проблемы вынуждают ее использовать молодежный сленг и нецензурную речь; четвертая, проработав медсестрой, испытала разочарование в мужской верности и стала гадалкой, "чтобы дарить людям счастливые предсказания".Поговорив, дамы приходят к выводу, что нужно что-то менять в своей жизни, причем кардинально. Для осуществления этой цели они решаются на радикальные меры – ограбить банк.Интригующий сюжет, неожиданные событийные повороты, загадочные коллизии – все это происходит на сцене в сопровождении хореографических номеров в исполнении артистов балета.Яворский отметил, что спектакль заставляет задуматься, готовы ли люди к осуществлению своих желаний и фантазий.В главных ролях: Царева – народная артистка Украины и ЛНР Наталья Коваль, Соня – заслуженная артистка Украины Евгения Червеноженко, Лыткина – заслуженная артистка ЛНР Наталья Стародубцева, Кузя – заслуженная артистка ЛНР Анна Шостак, участковые – заслуженный артист ЛНР Николай Ляховец и Павел Шостак. Сценография Маргариты Асташовой, художник по костюмам – Юлия Бурдейная, хореография Аллы Богуновой.Стародубцева отметила легкость постановки и насыщенность яркими юмористическими сценами, поскольку "людям нужно смеяться, нужно улыбаться, а не жить только актуальными проблемами"."Главная идея этого спектакля, мне кажется, что не в деньгах счастье все-таки. Вот мы хотим много денег, стремимся к этому и не понимаем, сколько зла, собственно, несет много денег: чем больше денег, тем больше проблем", - подчеркнула Коваль.По ее мнению, дружба и добрые отношения намного важнее финансового благополучия."Руководства к действию здесь нет, как и что нужно делать, просто на какие-то проблемы нужно смотреть, немножечко улыбаясь, тогда, наверное, проще пережить беду и идти дальше по жизни", - добавила Червеноженко.Очередные показы спектакля также состоятсяЛуганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной находится по адресу:Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +02 апреля — Луганск