Театр на Оборонной представил премьеру антикризисной комедии "Дорогие мои бандитки" (ФОТО)
Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной представил премьеру комедии "Дорогие мои бандитки". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Постановщиком антикризисной комедии по пьесе современного драматурга Дмитрия Иванова выступил главный режиссер театра, заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский.
Художественный руководитель театра, народный артист Украины и ЛНР, почетный гражданин Луганска Михаил Голубович отметил, что главные герои спектакля – самые обыкновенные люди, которые, как и все, "мечтают о лучшей жизни, что все плохое уйдет, что все наладится".
По сюжету четыре бывшие одноклассницы, которые не виделись с момента окончания школы, спустя десятилетия решили встретиться. К этому моменту у каждой из них по-своему сложилась судьба, а вернее сказать, не очень сложилась.
Одна, выйдя замуж за иностранца, попробовала устроить свою жизнь за границей, однако семейного счастья не случилось; вторая в полной мере испытала на себе хлопоты материнства, родив семерых детей; третья учит в школе детей русскому языку и литературе, однако жизненные проблемы вынуждают ее использовать молодежный сленг и нецензурную речь; четвертая, проработав медсестрой, испытала разочарование в мужской верности и стала гадалкой, "чтобы дарить людям счастливые предсказания".
Поговорив, дамы приходят к выводу, что нужно что-то менять в своей жизни, причем кардинально. Для осуществления этой цели они решаются на радикальные меры – ограбить банк.
Интригующий сюжет, неожиданные событийные повороты, загадочные коллизии – все это происходит на сцене в сопровождении хореографических номеров в исполнении артистов балета.
Яворский отметил, что спектакль заставляет задуматься, готовы ли люди к осуществлению своих желаний и фантазий.
В главных ролях: Царева – народная артистка Украины и ЛНР Наталья Коваль, Соня – заслуженная артистка Украины Евгения Червеноженко, Лыткина – заслуженная артистка ЛНР Наталья Стародубцева, Кузя – заслуженная артистка ЛНР Анна Шостак, участковые – заслуженный артист ЛНР Николай Ляховец и Павел Шостак. Сценография Маргариты Асташовой, художник по костюмам – Юлия Бурдейная, хореография Аллы Богуновой.
Стародубцева отметила легкость постановки и насыщенность яркими юмористическими сценами, поскольку "людям нужно смеяться, нужно улыбаться, а не жить только актуальными проблемами".
"Главная идея этого спектакля, мне кажется, что не в деньгах счастье все-таки. Вот мы хотим много денег, стремимся к этому и не понимаем, сколько зла, собственно, несет много денег: чем больше денег, тем больше проблем", - подчеркнула Коваль.
По ее мнению, дружба и добрые отношения намного важнее финансового благополучия.
"Руководства к действию здесь нет, как и что нужно делать, просто на какие-то проблемы нужно смотреть, немножечко улыбаясь, тогда, наверное, проще пережить беду и идти дальше по жизни", - добавила Червеноженко.
Очередные показы спектакля также состоятся 3 и 4 апреля в 15:00.
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной находится по адресу: Луганск, улица Оборонная, 11.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +38 (0642) 92 11 77, +38 (0642) 92 11 81, +38 (0642) 92 11 83.
02 апреля — Луганск
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