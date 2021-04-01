В Луганске завтра 14 градусов, днем местами дождь, порывы ветра
Температура воздуха в регионе 3 апреля будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 14 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«С 21:00 2 апреля до 21:00 3 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами дождь, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла, днем — плюс 12-14 градусов.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 4-6 градусов и 11-13 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов тепла ночью и от 12 до 14 градусов выше нуля днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 3 апреля метеорологи фиксировали в 2005 году — минус 8 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 29,9 градуса.
Время восхода солнца в Луганске 3 апреля — 05:28, время захода — 19:28. Продолжительность светового дня составит 14 часов 00 минут.
По предварительному прогнозу, 4-5 апреля поле пониженного давления обусловит неустойчивый характер погоды, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, температура воздуха незначительно понизится. Погода в Луганске - Сегодня, 22:45 41
«С 21:00 2 апреля до 21:00 3 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами дождь, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла, днем — плюс 12-14 градусов.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 4-6 градусов и 11-13 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов тепла ночью и от 12 до 14 градусов выше нуля днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 3 апреля метеорологи фиксировали в 2005 году — минус 8 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 29,9 градуса.
Время восхода солнца в Луганске 3 апреля — 05:28, время захода — 19:28. Продолжительность светового дня составит 14 часов 00 минут.
По предварительному прогнозу, 4-5 апреля поле пониженного давления обусловит неустойчивый характер погоды, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, температура воздуха незначительно понизится. Погода в Луганске - Сегодня, 22:45 41
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