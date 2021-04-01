ВСУ из артиллерии обстреливают Золотое-5 и Первомайск, люди прячутся в подвалах – очевидцы

Киевские силовики обстреливают из артиллерийских орудий Золотое-5 и Первомайск, местные жители вынуждены прятаться в подвалах. Об этом ЛИЦ сообщили очевидцы.

Местная жительница отметила, что киевские силовики в течение дня проявляют "высокую активность".

"С утра, днем, в районе 13:00, была серия выстрелов, в 21:45, вечером, как всегда, укрофашисты начали обстрел из крупнокалиберной артиллерии. Раскатистые, очень громкие звуки слышны в районе Золотого-5", - сказала она, подчеркнув, что местные жители в течение всего дня вынуждены прятаться в подвалах.

Женщина добавила, что обстрелу со стороны ВСУ, который продолжался в течение получаса, также подверглись окраины Первомайска.

"Наши военнослужащие соблюдают "режим тишины", совершенно нет "ответки", но та сторона не успокаивается", - добавила местная жительница.

Ранее жители прифронтового Золотого-5 сообщали об участившихся обстрелах со стороны киевских силовиков. Руководство Золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова из-за участившихся обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ сократило время уроков, а 10 марта власти эвакуировали учащихся школы во время обстрела района населенного пункта со стороны ВСУ.

Представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявляла, что Украина обостряет ситуацию на линии соприкосновения, чтобы спровоцировать Республики Донбасса на ответные действия и в дальнейшем обвинить их в разжигании конфликта. От имени Республики она призвала мировую общественность оказать влияние на правительство Украины, чтобы избежать эскалации в Донбассе.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

02 апреля — Луганск