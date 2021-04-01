Хотят ли русские войны

Последние дни украинская пресса буквально изобилует материалами, которые предвещают открытый военный конфликт с Россией уже буквально в ближайшие дни. Само собой разумеется, виновником данного противостояния выставляют Россию, которая стянула к границам независимой Украины мощную войсковую группировку. Есть даже соответствующие фотографии, демонстрирующие стройные колоны бронетехники, выдвигающейся в сторону границы. Правда, сделаны эти фотографии в Белоруссии, два года назад, в преддверии парада 9 мая, но это мало что значит. Россия – агрессор, и точка!За последние дни и без того закошмаренные украинцы узнали о том, что «коварный» Кремль готовит операцию, в ходе которой планирует не только отбросить ВСУ от границ непризнанных республик, но и пойти дальше, вглубь страны, по направлению к Киеву. К границам стянута бронетехника, усилена группировка в Крыму, в воздух подняты «штурмовики и боевые вертолеты», Песков «не скрывает намерения России», а в это время российские дипломаты, выступая на международных площадках, «рассказывают об агрессивных действиях Украины», тем самым подготавливая общественное мнение и формируя информационную платформу для вторжения на «территорию суверенного государства». В общем, все очень плохо.Хотя, если посмотреть на все происходящее не через призму украинской пропаганды, то можно увидеть, что единственными, кто рассказывает о какой-либо «агрессии», опять же не со стороны Украины, а со стороны России, являются именно официальные лица США. Именно они повысили уровень угрозы военного конфликта между Россией и Украиной до отметки «неизбежный» и сейчас всячески подбадривают своих союзников, заявляя о том, что «Байден отреагирует» и «США включатся в войну».«Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – данная информация со вчерашнего вечера активно тиражируется пресс-службой ВСУ и более чем красноречиво говорит о том, кто именно подготавливает общественное мнение к неизбежности военного конфликта.Если погрузиться в историю, недалекую историю, то можно без особого труда вспомнить о том, что вся эта «каша» заварилась совсем недавно по причине того, что именно Украина начала экстренную и масштабную переброску своих воинских подразделений к зоне разграничения. Без каких-либо объяснений и видимых на то причин официальный Киев начал стягивать к границам непризнанных республик тяжелую технику и увеличивать количество «живой силы». Запад не отреагировал. Ни Пентагон, который сегодня заявляет о готовности помочь Украине в борьбе с «коварным агрессором», ни объединённая Европа, которая в настоящий момент очень обеспокоена военной активностью России, не заметили данных «маневров».Суверенное государство имеет право перемещать по своей территории воинские подразделения, это не нарушает никаких норм и правил. Согласен. Но с одной ремаркой – если это суверенное государство не называется Российская Федерация. Как оказалось, любое перемещение наших войск даже по территории России рассматривается не только Украиной, но и США и Евросоюзом, как подтверждение планируемой агрессии, ну, или, в лучшем случае, как провокация. Хотя, на деле все обстоит диаметрально противоположно.На деле Россию буквально втягивают в назревающий конфликт, создавая такие условия, которые не оставляют нам другого выхода. Крым и де-факто, и де-юре – это территория России. Поэтому защищать полуостров от возможной агрессии – это долг российской армии. С Донбассом все пока немного сложнее, но не стоит забывать, что на территории непризнанных республик проживают сотни тысяч граждан России. И даже бредни украинских политиков в том, что этим людям выдали российские паспорта «насильно», не снимают с нашей страны обязанности защищать своих граждан. И именно поэтому Россия не скрывает факта усиления воинской группировки на границе с Украиной. При этом Москва не планирует никаких наступательных действий и готова лишь ответить на любую агрессию со стороны наших «миролюбивых соседей».К слову, пока мы слушали заявления украинских политиков и силовиков, пытающихся выставить Украину жертвой неминуемой агрессии, а американские генералы высказывали свои опасения по поводу «высокой активности российской армии», Зеленский получил единоличное право призывать на службу в ВСУ резервистов. Дающий такое право президенту законопроект был принят на внеочередном заседании Верховной рады 30 марта 2021 года. Принят тихо и без широкой огласки.В общем, вопрос «хотят ли русские войны», который сегодня задают себе и простые украинцы, и американцы, и европейцы, звучит риторически. Учитывая сложившуюся обстановку, нужно думать о том, как русские отреагируют на планируемые по отношению к ним провокации и какие это будет иметь последствия для Украины и ее потенциальных союзников.Алексей Зотье