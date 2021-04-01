ВСУ обстреляли из 122-мм арторудий район Калиново-Борщеватого – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли из 122-мм арторудий район села Калиново-Борщеватое. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"На Попаснянском направлении с позиций 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое по приказу военного преступника (Геннадия) Шаповалова с позиций 92-й бригады в районе населенного пункта Попасная по личным указаниям преступника (Павла) Федосенко украинские каратели открыли огонь по району населенного пункта Калиново-Борщеватое впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "всего по позициям защитников Республики выпущено 16 снарядов".

"Для обеспечения безопасности мирного населения Республики наши защитники были вынуждены открыть огонь по позициям противника, с которых велась стрельба, из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Потери врага уточняются", - добавили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что "факты нарушений в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения Народной Республики в провокация".

"Призываем международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинской стороной", - добавили в Народной милиции ЛНР.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

03 апреля — Луганск