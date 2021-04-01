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Кравчук назвал Украину врагом России

root Сегодня, 11:1545Новости
Кравчук назвал Украину врагом России
Фото: Reuters
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", что Белоруссия является "холуем" России, а Украина — ее врагом, передает РИА Новости.
"Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия", – заявил Кравчук, обосновав это тем, что в день телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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Как утверждает экс-президент, Россия якобы не хочет воспринимать Украину как независимую державу и хочет ее "уничтожить".
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Кравчук часто выступает с резкими заявлениями в адрес России. Экс-президент Украины грозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе, призывал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву и ограничить доступ к международным финансовым инструментам.
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По словам сенатора Сергея Цекова, для Кравчука больше подходит не возложенная на него роль "голубя мира", но агрессора и разрушителя.
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Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались проходившие в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался осенью 2020 года в Белоруссии.

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