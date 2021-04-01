Глава СНБО Украины посоветовал России В«заниматьсяВ» своими регионами
Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал России «заниматься» собственными территориями, передает RT.
«Мы разберёмся самостоятельно, что нам надо делать на этой земле. И когда они суют нос и постоянно говорят... Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория — занимайтесь», — заявил он в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
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