Ночью на северо-восточной окраине Луганске прогремел мощный взрыв, небо озарила яркая вспышка
Вчера поздним вечером, когда уже совсем стемнело, на северо-восточной окраине Луганска прогремел мощный взрыв, при этом небо озарила яркая вспышка (смотри фото) и якобы имел место дым.
Местные жители сообщают, что взрыв услышали на противоположных окраинах города и обсуждают в социальных сетях его природу, предполагая, что взорвался какой-то газопровод:
«Луганск. Что-то бумкнуло. Зарево и дым в районе 50 школы».
«Луганск. Солнечный. Было слышно».
«Луганск. «Донбасс». Слышно было».
«Луганск. Нижний Камброд. Было хорошо слышно».
«Снова, наверное, газопровод произвольно взорвался?»
«На Брестской? Или ниже — Суходольская, Южная (Трамвайная)?»
Подозрения на взрыв на газовой инфраструктуре, вероятно, связаны с тем, что в последнее время под Луганском часто взрываются газопроводы.
Другие источники говорят, что это возможно «отголоски» военного обострения на линии разграничения. Однако природа взрыва могла быть какой-угодно. Происшествия - Сегодня, 12:37 104
Местные жители сообщают, что взрыв услышали на противоположных окраинах города и обсуждают в социальных сетях его природу, предполагая, что взорвался какой-то газопровод:
«Луганск. Что-то бумкнуло. Зарево и дым в районе 50 школы».
«Луганск. Солнечный. Было слышно».
«Луганск. «Донбасс». Слышно было».
«Луганск. Нижний Камброд. Было хорошо слышно».
«Снова, наверное, газопровод произвольно взорвался?»
«На Брестской? Или ниже — Суходольская, Южная (Трамвайная)?»
Подозрения на взрыв на газовой инфраструктуре, вероятно, связаны с тем, что в последнее время под Луганском часто взрываются газопроводы.
Другие источники говорят, что это возможно «отголоски» военного обострения на линии разграничения. Однако природа взрыва могла быть какой-угодно. Происшествия - Сегодня, 12:37 104
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