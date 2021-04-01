Пушков предрек США лидерство по социальной деградации

"С легализацией тяжелых наркотиков, которая в США вполне возможна, ибо американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи, Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Фото: © РИА Новости / Владимир ТрефиловЧлен Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал легализацию продажи и употребления марихуаны в штате Нью-Йорк, передает РИА Новости.По его словам, следующим шагом может стать легализация тяжелых наркотиков по всем Соединенным Штатам.в Ђв ЂВ Штатах активно идет легализация марихуаны на местном уровне. Если еще десять лет назад она была вне закона по всей стране, то теперь 38 штатов разрешают медицинскую марихуану. В конце марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях. Таким образом, Нью-Йорк стал 15-м американским штатом, легализовавшим этот наркотик.в ЂМежду тем федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают, но де-факто на территориях штатов с "легалайзом" практически не применяются. Тем не менее преследование за марихуану со стороны федеральных властей все равно повсеместно грозит иностранцам и обладателям грин-карты, а также американцам, которые пытаются продавать или покупать марихуану на территории, контролируемой федеральными органами власти.