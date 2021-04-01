Пушков предрек США лидерство по социальной деградации
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал легализацию продажи и употребления марихуаны в штате Нью-Йорк, передает РИА Новости.
По его словам, следующим шагом может стать легализация тяжелых наркотиков по всем Соединенным Штатам.
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"С легализацией тяжелых наркотиков, которая в США вполне возможна, ибо американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи, Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации", — написал парламентарий в телеграм-канале.
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В Штатах активно идет легализация марихуаны на местном уровне. Если еще десять лет назад она была вне закона по всей стране, то теперь 38 штатов разрешают медицинскую марихуану. В конце марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях. Таким образом, Нью-Йорк стал 15-м американским штатом, легализовавшим этот наркотик.
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Между тем федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают, но де-факто на территориях штатов с "легалайзом" практически не применяются. Тем не менее преследование за марихуану со стороны федеральных властей все равно повсеместно грозит иностранцам и обладателям грин-карты, а также американцам, которые пытаются продавать или покупать марихуану на территории, контролируемой федеральными органами власти.
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