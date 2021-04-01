В Луганске детей из лицея отправили в тюрьму на экскурсию. ФОТО
Для учащихся «Луганского экономико-правового лицея-интерната» провели экскурсию в Луганскую тюрьму. Экскурсию огранизовали в МВД.
Таким образом лицеистов готовят к взрослой жизни и показывают возможное будущее место работы.
Детям показали камеры, казармы, дали попробовать то, что едят заключенные и лица, взятые под стражу.
«Для нас было очень важно показать им наше учреждение в реальности для того, чтобы у них у каждого сложилось свое собственное объективное беспристрастное представление о нашей системе и нашей службе», — заявил представитель МВД Денис Читаев.
Также детям дали возможность пообщаться с заключенными, которые выступили перед лицеистами.
Судя по лицам лицеистов, впечатление от обстановки в тюрьме были сильными. Политика - Сегодня, 14:15 8
Таким образом лицеистов готовят к взрослой жизни и показывают возможное будущее место работы.
Детям показали камеры, казармы, дали попробовать то, что едят заключенные и лица, взятые под стражу.
«Для нас было очень важно показать им наше учреждение в реальности для того, чтобы у них у каждого сложилось свое собственное объективное беспристрастное представление о нашей системе и нашей службе», — заявил представитель МВД Денис Читаев.
Также детям дали возможность пообщаться с заключенными, которые выступили перед лицеистами.
Судя по лицам лицеистов, впечатление от обстановки в тюрьме были сильными. Политика - Сегодня, 14:15 8
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