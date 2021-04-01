За прошедшую неделю пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» сократился на 30%



В течение недели в этом дорожном коридоре в сторону Луганска проследовало 5 482 человека, а на контролируемую Украиной территорию — 4 671 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 239 граждан и 40 транспортных средств в сторону Донецка. В то же время 267 граждан и 63 транспортных средства проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Через КПВВ «Счастье» проехали 2 грузовых автомобиля от Международного Комитета Красного Креста. Для нужд жителей неподконтрольных территорий Украины доставили медикаменты. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 3 тонны.

Кроме того, за неделю республики не допустили на свою территорию 20 человек. Новости Региона - Сегодня, 13:31 243 Через КПВВ «Станица Луганская» пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 30 %. Об этом сообщает Госпогранслужба.В течение недели в этом дорожном коридоре в сторону Луганска проследовало 5 482 человека, а на контролируемую Украиной территорию — 4 671 человек.Через КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 239 граждан и 40 транспортных средств в сторону Донецка. В то же время 267 граждан и 63 транспортных средства проехали на подконтрольную украинской власти территорию.Через КПВВ «Счастье» проехали 2 грузовых автомобиля от Международного Комитета Красного Креста. Для нужд жителей неподконтрольных территорий Украины доставили медикаменты. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 3 тонны.Кроме того, за неделю республики не допустили на свою территорию 20 человек. Новости Региона - Сегодня, 13:31 243

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