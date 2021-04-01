Из-за мин на Донбассе погибло 42 ребенка, ранено — 144 — ЮНИСЕФ
На Донбассе за время войны из-за мин и взрывоопасных предметов погибли 42 ребенка и 144 были ранены. Об этом сообщает =AZXmTJCSr1e8sKyyZbe4RI3LaL90TbN-1hWh84rGAr-n82CCDjthGJxBZShLcTQMiXdfD0MYtHFhdMCTDZYUDTZZEyooVvDcOuEW29VrIWo4cdZYoUBX4Sih9RiHam_OvbAiT0vD1IBYk1uxpIRv_OgcssF4cNzQGFaTfIH2LlcofK1V8lVfdZUcaTHqboyDSs7XqLUHoca3mNlC5gJZPOMxMtep9fMdAUzlh4NTefd0BZXs65AG5xOCpvymI4qA3SM&__tn__=-UC%2CP-R]UNICEF Ukraine .
В большинстве случаев жертвы среди детей случаются, когда дети подбирают взрывоопасные вещества, поскольку думают, что это игрушки.
«Я поднял эту вещь с земли и, вероятно, что-то нажал — и тогда она взорвалась», — вспоминает 14-летний Алексей, который потерял три пальца.
«Я сидел на диване, смотрел «Симпсонов» и держал заряд в левой руке. Просто крутил его. А потом он взорвался», — рассказывает другой парень, Максим. Из-за этого взрыва ему пришлось ампутировать руку и один глаз не удалось спасти.
В течение почти семи лет конфликта обучение по вопросам минной опасности для детей по обе стороны от линии разграничения остается крайне важным.
4 апреля — День просвещения по вопросам минной опасности. Новости Региона - Сегодня, 14:45 13
В большинстве случаев жертвы среди детей случаются, когда дети подбирают взрывоопасные вещества, поскольку думают, что это игрушки.
«Я поднял эту вещь с земли и, вероятно, что-то нажал — и тогда она взорвалась», — вспоминает 14-летний Алексей, который потерял три пальца.
«Я сидел на диване, смотрел «Симпсонов» и держал заряд в левой руке. Просто крутил его. А потом он взорвался», — рассказывает другой парень, Максим. Из-за этого взрыва ему пришлось ампутировать руку и один глаз не удалось спасти.
В течение почти семи лет конфликта обучение по вопросам минной опасности для детей по обе стороны от линии разграничения остается крайне важным.
4 апреля — День просвещения по вопросам минной опасности. Новости Региона - Сегодня, 14:45 13
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